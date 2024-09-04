Путин поддержал упрощение для иностранцев получения визы для посещения Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин согласился с предложением упростить для иностранцев выдачу визы для посещения Дальнего Востока. На встрече главы государства с модераторами панельных дискуссий Восточного экономического форума (ВЭФ) один из участников беседы призвал упростить условия для въезда зарубежных граждан, в частности, сократить анкету, в которой сейчас порядка 50 вопросов.

«Это всё возможно сделать. Уверяю вас, это возможно», — согласился с ним президент.

Собеседник российского лидера заметил, что для жителей Юго-Восточной Азии можно было бы со временем вовсе отменить визу или сделать её бесплатной и многократной. Путин же выразил уверенность в том, что «многие шаги навстречу будут сделаны».