Навредили сами себе: Захарова жёстко ответила журналисту из Токио о возвращении японских авто в РФ

Япония собственноручно закрыла для себя рынок автомобилей в России. С таким заявлением выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Для Японии с точки зрения автомобильной промышленности российский рынок утрачен», — отметила она, отвечая на вопрос японского журналиста во время брифинга на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Представитель дипведомства добавила, что в попытках изолировать Россию Токио навредил сам себя, утратив рынок РФ очень надолго.