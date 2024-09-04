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4 сентября, 14:16

Навредили сами себе: Захарова жёстко ответила журналисту из Токио о возвращении японских авто в РФ

Захарова: Рынок автомобилей в России надолго утрачен для Японии

Япония собственноручно закрыла для себя рынок автомобилей в России. С таким заявлением выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Для Японии с точки зрения автомобильной промышленности российский рынок утрачен», — отметила она, отвечая на вопрос японского журналиста во время брифинга на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Представитель дипведомства добавила, что в попытках изолировать Россию Токио навредил сам себя, утратив рынок РФ очень надолго.

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В России уменьшилось число ввезённых по параллельному импорту автомобилей

Ранее Life.ru писал, что cерийное производство обновлённого Aurus Senat стартует в конце 2025 года. Седан и лимузин оснастили матричной адаптивной оптикой, видоизменённой решёткой радиатора, новыми фонарями и бампером. А капот в модернизированном авто сделан из алюминиевого сплава.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Haggardous50000

Мария Любицкая
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