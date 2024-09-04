Навредили сами себе: Захарова жёстко ответила журналисту из Токио о возвращении японских авто в РФ
Захарова: Рынок автомобилей в России надолго утрачен для Японии
Япония собственноручно закрыла для себя рынок автомобилей в России. С таким заявлением выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Для Японии с точки зрения автомобильной промышленности российский рынок утрачен», — отметила она, отвечая на вопрос японского журналиста во время брифинга на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Представитель дипведомства добавила, что в попытках изолировать Россию Токио навредил сам себя, утратив рынок РФ очень надолго.
Ранее Life.ru писал, что cерийное производство обновлённого Aurus Senat стартует в конце 2025 года. Седан и лимузин оснастили матричной адаптивной оптикой, видоизменённой решёткой радиатора, новыми фонарями и бампером. А капот в модернизированном авто сделан из алюминиевого сплава.
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