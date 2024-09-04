В Екатеринбурге разыскивают мать двоих детей, пропавшую 3 сентября

В Екатеринбурге пропала мама двоих детей — девушка вышла из дома и до сих пор не вернулась. По данным SHOT , 36-летняя Татьяна Могилевская накануне ушла утром по делам, двух дочек оставила у родителей мужа, с которым сейчас разводится.

В течение дня женщина была на связи со старшей, 10-летней дочкой. Последний раз они созвонились по видео около 20:00. Татьяна сказала, что уехала по делам и скоро вернётся. Но после 21:00 связь оборвалась. Родные забили тревогу, так как Татьяна раньше никогда не оставляла детей с ночёвкой, и обратились в полицию около 22:00, рассказали нам родственники женщины. Сейчас её ищут.