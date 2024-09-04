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4 сентября, 14:35

«Откладываем и откладываем»: Путин призвал решить вопрос с разработкой регионального самолёта

Путин потребовал решить вопрос со строительством регионального самолёта в РФ

В России необходимо построить региональный самолёт для развития авиаперевозок на Дальнем Востоке. С таким призывом выступил президент России Владимир Путин на полях ВЭФ, отметив, что строительство транспортного средства постоянно откладывается.

«Нам нужен самолёт региональный. Но мы откладываем и откладываем всё вправо и вправо строительство и появление регионального, так нужного нам, самолёта», — указал российский лидер на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Путин попросил коллег, которые участвуют в совещании, подробно изложить детали реализации плана. По его словам, новые отечественные самолёты для региональной и малой авиации должны быть конкурентоспособными по техническим характеристикам и стоимости.

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Ранее в Минпромторге выразили мнение, что России нужен дальнемагистральный самолёт. При разработке такого летательного аппарата нужно опираться на конструкции семейства Ил-96, но вместе с тем и модернизировать их, отметил глава ведомства Антон Алиханов.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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