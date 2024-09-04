«Откладываем и откладываем»: Путин призвал решить вопрос с разработкой регионального самолёта
Путин потребовал решить вопрос со строительством регионального самолёта в РФ
В России необходимо построить региональный самолёт для развития авиаперевозок на Дальнем Востоке. С таким призывом выступил президент России Владимир Путин на полях ВЭФ, отметив, что строительство транспортного средства постоянно откладывается.
«Нам нужен самолёт региональный. Но мы откладываем и откладываем всё вправо и вправо строительство и появление регионального, так нужного нам, самолёта», — указал российский лидер на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО).
Путин попросил коллег, которые участвуют в совещании, подробно изложить детали реализации плана. По его словам, новые отечественные самолёты для региональной и малой авиации должны быть конкурентоспособными по техническим характеристикам и стоимости.
Ранее в Минпромторге выразили мнение, что России нужен дальнемагистральный самолёт. При разработке такого летательного аппарата нужно опираться на конструкции семейства Ил-96, но вместе с тем и модернизировать их, отметил глава ведомства Антон Алиханов.
Life.ru