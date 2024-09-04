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4 сентября, 14:40

Метеоролог раскрыл две работающие погодные приметы

Метеоролог Вильфанд: Две погодные приметы научно обоснованы

В долгосрочной перспективе ни одна примета о погоде не работает. С помощью народных методов невозможно предсказать, как поведёт себя природа через год или в следующем сезоне. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В то же время, по словам метеоролога, две краткосрочные приметы действительно работают и, более того, они научно обоснованы. Например, птицы летают низко перед началом дождя. Как указал Вильфанд, когда приближается дождь, воздух насыщается влагой. Из-за этого у мелких насекомых намокают крылышки, они начинают низко летать. И тогда вслед за ними опускаются и птицы. Также осадки можно предсказать по цвету заходящего солнца, напомнил метеоролог в беседе с «Лентой.ру».

«Когда солнце заходит, сначала поглощается часть коротковолнового спектра, затем — среднего. Длинные красные волны поглощаются в самом конце. Так происходит, когда воздушная масса однородна. Но, когда лучи проходят через неоднородную массу, когда приближается фронт, поглощаются все цвета. И получается, что белёсый цвет солнца действительно связан с осадками, ветром, облачностью, которых следует ожидать на следующий день», — отметил Вильфанд.

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Ранее россиянам рассказали, в каких регионах уже в сентябре грянут заморозки. Роман Вильфанд подчеркнул, что в некоторых субъектах температура воздуха опустится до минус пяти градусов.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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