Житель Уфы пытается через суд вернуть пемзу для пяток и недоеденную конфету

В Уфе в эти дни проходит необычный раздел имущества. Слесарь по имени Радик пытается через суд забрать у дочерей своей умершей жены пемзу для пяток, недоеденную конфету, вставную челюсть и банку солений. При этом, как пишет SHOT, мужчина даже угрожает своим оппоненткам.

Жительницы Уфы рассказали, как их бывший отчим пытается через суд вернуть пемзу для пяток, недоеденную конфету и вставную челюсть. Видео © SHOT

В беседе с телеграм-каналом Анастасия из Уфы рассказала, что недавно они с сёстрами потеряли мать, после чего отчим Радик отсудил у них половину квартиры, которую женщинам пришлось у него выкупить. На этом требования вдовца не закончились, а напротив, стали предельно экстравагантными.

По словам сестёр, Радик составил список вещей, которые потребовал немедленно вернуть, среди них: вставная челюсть, мочалка, пемза для ног, половина бутылочки геля для душа, мыло, недоеденная конфета, гантель, полотенце и банка солёных помидоров.

Сёстры уверяют, что без споров всё собрали и пригласили бывшего отчима приехать и забрать, но мужчина вместо этого почему-то решил подать на раздел имущества в суд. Теперь слесарь заваливает в соцсетях сбитых с толку девушек сообщениями «Встретимся в суде» и "Оставлю вас без копейки". Причины такого поведения для сёстёр непонятны.

«Основная цель его — это забрать машину. Автомобиль у нас по суду разделён по одной трети. То есть у него одна треть. Почему-то он решил, что машина ему принадлежит», — рассказала женщина.