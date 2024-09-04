Житель Уфы пытается через суд вернуть пемзу для пяток и недоеденную конфету
Вещи, которые пытается через суд вернуть житель Уфы. Обложка © Telegram / SHOT
В Уфе в эти дни проходит необычный раздел имущества. Слесарь по имени Радик пытается через суд забрать у дочерей своей умершей жены пемзу для пяток, недоеденную конфету, вставную челюсть и банку солений. При этом, как пишет SHOT, мужчина даже угрожает своим оппоненткам.
Жительницы Уфы рассказали, как их бывший отчим пытается через суд вернуть пемзу для пяток, недоеденную конфету и вставную челюсть. Видео © SHOT
В беседе с телеграм-каналом Анастасия из Уфы рассказала, что недавно они с сёстрами потеряли мать, после чего отчим Радик отсудил у них половину квартиры, которую женщинам пришлось у него выкупить. На этом требования вдовца не закончились, а напротив, стали предельно экстравагантными.
По словам сестёр, Радик составил список вещей, которые потребовал немедленно вернуть, среди них: вставная челюсть, мочалка, пемза для ног, половина бутылочки геля для душа, мыло, недоеденная конфета, гантель, полотенце и банка солёных помидоров.
Сёстры уверяют, что без споров всё собрали и пригласили бывшего отчима приехать и забрать, но мужчина вместо этого почему-то решил подать на раздел имущества в суд. Теперь слесарь заваливает в соцсетях сбитых с толку девушек сообщениями «Встретимся в суде» и "Оставлю вас без копейки". Причины такого поведения для сёстёр непонятны.
«Основная цель его — это забрать машину. Автомобиль у нас по суду разделён по одной трети. То есть у него одна треть. Почему-то он решил, что машина ему принадлежит», — рассказала женщина.
Ранее. Life.ru рассказывал, что москвичка отсудила у продавщицы 12 тысяч рублей за орхидею не того цвета. При этом изначально она требовала 100 тысяч рублей.