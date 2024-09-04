Суд в Москве арестовал фигуранта дела о мошенничестве в миграционном центре
В Москве заключили под стражу первого фигуранта дела о мошенничестве в миграционном центре в Сахарово. Как сообщает SHOT, Таганский районный суд отправил 42-летнего Абдулгапиза Мустапаева в СИЗО до 3 ноября.
Фигурант дела о мошенничестве в миграционном центре в Сахарово Абдулгапиз Мустапаев. Видео © SHOT
В ходе судебного заседания Мустапаев заявил, что не понимает, в чём его обвиняют. По словам мужчины, он якобы даже не устроен официально в этом центре, а просто "помогает там с передачками". Обвиняемый добавил, что у него двое детей, кредиты и больной отец.
В ближайшее время суд изберёт меру пресечения двум другим фигурантам дела.
Напомним, накануне утром стало известно, что в центре временного содержания иностранцев в деревне Сахарово в Новой Москве прошли обыски. Позже появились сообщения, что причиной следственных мероприятий стали возбуждённые уголовные дела в отношении двоих инспекторов учреждения, которых заподозрили в мошенничестве при исполнении.