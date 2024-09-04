Суд в Москве арестовал фигуранта дела о мошенничестве в миграционном центре

В Москве заключили под стражу первого фигуранта дела о мошенничестве в миграционном центре в Сахарово. Как сообщает SHOT , Таганский районный суд отправил 42-летнего Абдулгапиза Мустапаева в СИЗО до 3 ноября.

В ходе судебного заседания Мустапаев заявил, что не понимает, в чём его обвиняют. По словам мужчины, он якобы даже не устроен официально в этом центре, а просто "помогает там с передачками". Обвиняемый добавил, что у него двое детей, кредиты и больной отец.