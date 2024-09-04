«Чтобы к нам ничего не летало»: Медведев допустил создание санитарного кордона до Польши

«Очевидно, нам нужно просто на будущее создавать санитарный кордон вот этот вот для того, чтобы к нам ничего не летало. Какого размера он будет, никто не знает. Но он должен быть необходимый и достаточный, чтобы эти средства не летали», — сказал Медведев на встрече с журналистами, фрагмент которой опубликован на его странице в соцсети "ВКонтакте".