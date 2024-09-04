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4 сентября, 17:41

«Чтобы к нам ничего не летало»: Медведев допустил создание санитарного кордона до Польши

Медведев: России нужен санитарный кордон до самой Польши

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

России следует создать санитарный кордон на границе с Украиной для защиты территорий от возможных обстрелов со стороны ВСУ. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Медведев заявил о необходимости санитарного кордона. Видео © VK / Дмитрий Медведев

«Очевидно, нам нужно просто на будущее создавать санитарный кордон вот этот вот для того, чтобы к нам ничего не летало. Какого размера он будет, никто не знает. Но он должен быть необходимый и достаточный, чтобы эти средства не летали», — сказал Медведев на встрече с журналистами, фрагмент которой опубликован на его странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам зампреда Совбеза, если Киев получит дальнобойные крылатые и баллистические ракеты, то санитарный пояс должен протянуться до самой Польши.

Ранее Медведев заявил, что спецоперация перевернула представления о том, как должны вестись боевые действия, и кардинально изменила военное дело с научной точки зрения. По словам зампреда Совбеза, в начале боевых действия представления об этом были совсем иными.

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Наталья Демьянова
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