«Чтобы к нам ничего не летало»: Медведев допустил создание санитарного кордона до Польши
Медведев: России нужен санитарный кордон до самой Польши
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
России следует создать санитарный кордон на границе с Украиной для защиты территорий от возможных обстрелов со стороны ВСУ. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Медведев заявил о необходимости санитарного кордона. Видео © VK / Дмитрий Медведев
«Очевидно, нам нужно просто на будущее создавать санитарный кордон вот этот вот для того, чтобы к нам ничего не летало. Какого размера он будет, никто не знает. Но он должен быть необходимый и достаточный, чтобы эти средства не летали», — сказал Медведев на встрече с журналистами, фрагмент которой опубликован на его странице в соцсети "ВКонтакте".
По словам зампреда Совбеза, если Киев получит дальнобойные крылатые и баллистические ракеты, то санитарный пояс должен протянуться до самой Польши.
Ранее Медведев заявил, что спецоперация перевернула представления о том, как должны вестись боевые действия, и кардинально изменила военное дело с научной точки зрения. По словам зампреда Совбеза, в начале боевых действия представления об этом были совсем иными.