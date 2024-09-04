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4 сентября, 18:05

США выслали генконсула КНР в Нью-Йорке после обвинений в адрес экс-чиновницы

Власти США выслали генконсула Китая в Нью-Йорке Хуан Пин после обвинений в адрес бывшей помощницы губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хочул в якобы тайной работе на правительство КНР. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Я выразила пожелание, чтобы генеральный консул был выслан, и меня проинформировали о том, что генеральный консул больше не находится в [дипломатической] миссии [КНР] в Нью-Йорке», — приводит телеканал слова Хокул.

Она также подчеркнула, что решение было принято после беседы с главой Госдепа Энтони Блинкеном. Бывшая помощница губернатора штата Нью-Йорк Линда Сунь была обвинена в контрабанде иностранцев и сговоре с целью отмывания денег. Её муж также находится под подозрением.

В Китае обнаружены сотни шпионских метеостанций
В Китае обнаружены сотни шпионских метеостанций

Ранее Life.ru писал, что в Лондоне задержан помощник депутата британского парламента. Он подозревается в шпионаже в пользу Китая.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Aritra Deb

Наталья Демьянова
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