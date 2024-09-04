Командира эсминца ВМС США выперли со службы после нелепого фото с винтовкой

Военно-морские силы США уволили командира эсминца Кэмерона Ясте из-за нелепого фото. На снимке он прицеливается из винтовки с оптическим прицелом, который был установлен задом наперёд. Официально причина отставки объясняется как «утрата способности командовать».

«Командир эсминца ВМС США John S. McCain («Джон С. Маккейн») был освобождён от должности 30 августа в связи с утратой уверенности в своей способности командовать эсминцем с управляемыми ракетами», — отметили в ВМС США.

В пресс-службе военно-морского флота США добавили, что предъявляют к командирам достаточно высокие требования и привлекают их к ответственности, когда они не соблюдаются. Ясте стал командиром эсминца в октябре 2023 года, сейчас он временно переведён в надводную группу Военно-морских сил Соединённых Штатов Америки «Северо-Запад».

Нелепое фото появилось в соцсетях ещё в апреле 2024 года на странице военно-морского флота. Уже экс-капитан эсминца подвергся насмешкам, после чего пост был удалён.