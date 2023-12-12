Американский телеканал выставил Байдена педофилом
В США телеканал выпустил репортаж про педофила, сопроводив его фото Байдена
Американский телеканал выпустил репортаж о преступнике-педофиле средних лет, сопроводив его фотографией президента США Джо Байдена. Кадры эфира публикует телеграм-канал Intelsky, также видео быстро завирусилось и в соцсети X (бывший Twitter).
В США телеканал выпустил репортаж о педофиле с фотографией Байдена. Видео © t.me / Intelsky
СМИ, вероятно, допустили ошибку в сюжете, однако многие пользователи сочли её весьма символичной, учитывая особую "любовь" Байдена к детям. Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон в прошлом году даже высмеял привычку политика постоянно нюхать волосы маленьких девочек. А на одном из публичных выступлений 81-летний глава Белого дома сам выставил себя педофилом в прямом эфире.
Байден уже не раз попадал в странные конфузы, в том числе пытался укусить маленькую девочку и напугал подростка внезапным советом про отношения с мужчинами. Своими словами он вызвал шквал критики со стороны британцев, которые назвали политика извращенцем. При этом ещё в 2020 году у его сына Хантера Байдена в ноутбуке были обнаружены интимные фотографии несовершеннолетних девочек.
t.me / Intelsky