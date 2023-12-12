Американский телеканал выставил Байдена педофилом

Американский телеканал выпустил репортаж о преступнике-педофиле средних лет, сопроводив его фотографией президента США Джо Байдена. Кадры эфира публикует телеграм-канал Intelsky, также видео быстро завирусилось и в соцсети X (бывший Twitter).

СМИ, вероятно, допустили ошибку в сюжете, однако многие пользователи сочли её весьма символичной, учитывая особую "любовь" Байдена к детям. Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон в прошлом году даже высмеял привычку политика постоянно нюхать волосы маленьких девочек. А на одном из публичных выступлений 81-летний глава Белого дома сам выставил себя педофилом в прямом эфире.