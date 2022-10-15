"Аж мурашки по коже": Британцы назвали Байдена извращенцем из-за совета девочке о мужчинах

Читатели британского издания Daily Mail достаточно резко оценили поведение президента США Джо Байдена во время его выступления в колледже Ирвин-Вэлли, в ходе которого он дал совет девочке-подростку не встречаться с мужчинами до 30 лет и изрядно напугал её. Пользователи оставили массу гневных комментариев в адрес главы Белого дома.

"Какой же извращенец, представьте, если он был бы у власти... так, погодите", — отметил один из британцев.

"Аж мурашки по коже из-за него!" — поделился эмоциями другой пользователь.

Часть пользователей до сих пор не может поверить в то, что жители США несколько лет назад выбрали Байдена президентом страны. Кто-то и вовсе попытался представить масштабы скандала, если бы он произошёл с Дональдом Трампом.