"Аж мурашки по коже": Британцы назвали Байдена извращенцем из-за совета девочке о мужчинах
Читателей Daily Mail шокировало поведение Байдена, давшего совет девочке о мужчинах
Читатели британского издания Daily Mail достаточно резко оценили поведение президента США Джо Байдена во время его выступления в колледже Ирвин-Вэлли, в ходе которого он дал совет девочке-подростку не встречаться с мужчинами до 30 лет и изрядно напугал её. Пользователи оставили массу гневных комментариев в адрес главы Белого дома.
"Какой же извращенец, представьте, если он был бы у власти... так, погодите", — отметил один из британцев.
"Аж мурашки по коже из-за него!" — поделился эмоциями другой пользователь.
Часть пользователей до сих пор не может поверить в то, что жители США несколько лет назад выбрали Байдена президентом страны. Кто-то и вовсе попытался представить масштабы скандала, если бы он произошёл с Дональдом Трампом.
Ранее Лайф сообщал, что Джо Байден дал неожиданный совет про отношения с мужчинами маленькой девочке, которой на вид не исполнилось и 14 лет. Политик призвал её не вступать в серьёзные отношения, пока той не исполнится 30 лет. При этом глава Белого дома сильно напугал девочку, к которой подошёл сзади и схватил её за плечи.
Twitter / Kalen D’Almeida