Россиянин Свиридов выиграл Паралимпиаду в толкании ядра с мировым рекордом
Российский легкоатлет Владимир Свиридов выиграл золотую медаль Паралимпийских игр в Париже в толкании ядра. При этом он установил мировой рекорд.
Спортсмен продемонстрировал результат 17,18 м. Предыдущее высшее достижение принадлежало Ясмину Гениши из Туниса. В июле 2023 года он показал результат 16,86. Стоит отметить, что на Паралимпиаде в Токио Свиридов также завоевал золото.
Серебряную медаль на соревнованиях в Париже выиграл россиянин Алан Кокойты (16,27), а бронзовую — Дастан Мукашбеков из Казахстана (16,00). Состязания состоялись в категории F36 — для спортсменов с нарушением координации.
Ранее свою вторую золотую медаль на Играх в Париже и пятую всего завоевала пловчиха Валерия Шабалина. В активе сборной России теперь 13 золотых, 17 серебряных и 17 бронзовых наград.
ТАСС / POOL / Валерий Мельников