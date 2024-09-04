Россиянин Свиридов выиграл Паралимпиаду в толкании ядра с мировым рекордом

Российский легкоатлет Владимир Свиридов выиграл золотую медаль Паралимпийских игр в Париже в толкании ядра. При этом он установил мировой рекорд.

Спортсмен продемонстрировал результат 17,18 м. Предыдущее высшее достижение принадлежало Ясмину Гениши из Туниса. В июле 2023 года он показал результат 16,86. Стоит отметить, что на Паралимпиаде в Токио Свиридов также завоевал золото.

Серебряную медаль на соревнованиях в Париже выиграл россиянин Алан Кокойты (16,27), а бронзовую — Дастан Мукашбеков из Казахстана (16,00). Состязания состоялись в категории F36 — для спортсменов с нарушением координации.