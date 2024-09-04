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4 сентября, 19:06

В Госдепе опровергли сообщения о высылке генконсула Китая в Нью-Йорке

В Госдепе США опровергли сообщения о том, что генконсула КНР в Нью-Йорке Хуан Пина выслали из Америки. По словам главы пресс-службы ведомства Мэттью Миллера, китайский дипломат покинул страну по причине завершения командировки.

«Генконсул [Китая в Нью-Йорке Хуан Пин] не был выслан. В августе у генерального консула подошёл к концу срок плановой командировки, и он был заменён на своей должности, но не выслан», — подчеркнул он.

Напомним, ранее телеканал CNN заявил, что американские власти выслали Хуан Пина после обвинений в адрес Линды Сунь — бывшей помощницы губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хочул — в якобы тайной работе на правительство КНР. Сунь была обвинена в контрабанде иностранцев и сговоре с целью отмывания денег. Её супруг также находится под подозрением.

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Shutterstock / FOTODOM / Sorbis

Никита Осипов
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