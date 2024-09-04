В Госдепе опровергли сообщения о высылке генконсула Китая в Нью-Йорке

В Госдепе США опровергли сообщения о том, что генконсула КНР в Нью-Йорке Хуан Пина выслали из Америки. По словам главы пресс-службы ведомства Мэттью Миллера, китайский дипломат покинул страну по причине завершения командировки.

«Генконсул [Китая в Нью-Йорке Хуан Пин] не был выслан. В августе у генерального консула подошёл к концу срок плановой командировки, и он был заменён на своей должности, но не выслан», — подчеркнул он.