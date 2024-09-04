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4 сентября, 20:09

Медведев считает, что конфликт на Украине выгоден любому президенту США

Медведев: США выгоден конфликт на Украине, разницы между Трампом и Харрис нет

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев убеждён, что США выгоден конфликт на Украине. Обложка © Life.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев убеждён, что США выгоден конфликт на Украине. Обложка © Life.ru

В конфликте на Украине не стоит ожидать кардинальных изменений, независимо от того, кто станет президентом США, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, текущая ситуация выгодна для Соединённых Штатов, и основные претенденты на пост главы государства не окажут существенного влияния на этот вопрос.

«Для них (Штатов, конфликт на Украине. — Прим. Life.ru) выгоден. И в данном случае, я думаю, никто из вас не питает иллюзий, тут что Трамп, что эта Камила (Камала Харрис. — Прим. Life.ru) — разницы особой не будет», — отметил зампредседателя Совета безопасности России в ходе беседы с журналистами.

В своём заявлении он добавил, что, хотя подходы к этому вопросу могут различаться, фундаментальные интересы США остаются неизменными.

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Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп отказался раскрывать детали своего мирного плана по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. В интервью блогеру Лексу Фридману 45-й президент США отметил, что преждевременная огласка его плана может помешать его реализации.

Кирилл Сосновских
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