В конфликте на Украине не стоит ожидать кардинальных изменений, независимо от того, кто станет президентом США, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, текущая ситуация выгодна для Соединённых Штатов, и основные претенденты на пост главы государства не окажут существенного влияния на этот вопрос.

«Для них (Штатов, конфликт на Украине. — Прим. Life.ru) выгоден. И в данном случае, я думаю, никто из вас не питает иллюзий, тут что Трамп, что эта Камила (Камала Харрис. — Прим. Life.ru) — разницы особой не будет», — отметил зампредседателя Совета безопасности России в ходе беседы с журналистами.

В своём заявлении он добавил, что, хотя подходы к этому вопросу могут различаться, фундаментальные интересы США остаются неизменными.