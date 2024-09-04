Власти трёх финских городов усмотрели «угрозу безопасности» в русской школе

В Финляндии назрела угроза закрытия финско-русской школы Восточной Финляндии. Власти трёх городов, где расположены её филиалы, выразили опасения, что учреждение может стать потенциальной угрозой национальной безопасности. Об этом сообщает газета Iltalehti, ссылаясь на анонимные источники в сфере внешней политики и безопасности.

Школа имеет три филиала в Лаппеенранте, Иматре и Йоэнсуу. Ранее местные власти уже обсуждали возможность закрытия учебного заведения из-за снижения числа учеников. Генеральный директор школы Катри Анттила заявила, что такие действия нарушают фондовое право Финляндии, так как образовательное учреждение принадлежит фонду. Однако мэр Иматры Матиас Хильден считает, что преград для закрытия школы нет.

По информации источников Iltalehti, города были уведомлены о потенциальной угрозе, которую представляет продолжение работы этой школы. Один из них отметил, что сохранение деятельности учреждения может привести к распространению пророссийской пропаганды.

В настоящее время в Школе Восточной Финляндии учатся 611 детей. Как пояснила директор учреждения, 30-40% учеников говорят на русском, а 60-70% — на финском языке.