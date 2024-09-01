Новый посол Финляндии в России Лиивала призвала страны к сотрудничеству

Мнение насчёт сотрудничества Москвы и Хельсинки высказала новый посол Финляндии в России Марья Лиивала, которая приступила к своим обязанностям сегодня, 1 сентября. Она выступила «за» партнёрство двух государств. Соответствующее заявление дипломат сделала в интервью для газеты Iltalehti .

«Неизбежно возникают различные вопросы, которые нужно решать. У нас есть представитель пограничной службы, представитель таможни и представитель Центральной криминальной полиции, потому что существуют различные потребности, которые требуют практического сотрудничества", — пояснила Лиивала.

По её словам, сейчас между Москвой и Хельсинки часто возникают вопросы, которые нужно решать. После вступления Лиивалы на новую должность, политик заявила, что считает свои задачи интересными и отметила, что давно и хорошо знакома с Москвой. Как оказалось, посол прожила в столице 40 лет, а во времена СССР работала здесь гидом.

Напомним, что не так давно должность посла получила Марья Лиивала. Ей также дали агреман — согласие принять главу диппредставительства с российской стороны. Кстати её назначение состоялось буквально сразу после того, как президент Финляндии Александр Стубб заявил, что разрешение украинского конфликта возможно только военным путём.

По мнению лидера страны, благоприятные обстоятельства для мирного урегулирования могут сложиться в следующем году, но сейчас это невозможно.