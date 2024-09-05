Украинские солдаты на фронте сталкиваются с серьёзными трудностями из-за действий российской армии. Как сообщил офицер ВСУ Кирилл Сазонов в интервью YouTube-каналу Politeka, бойцы ВС РФ систематически мешают противнику собираться в группы.

«Один человек — это не мишень. Два — плохая мишень. Три — уже напряглись. У вас собралось восемь — всё, по вам будут работать из всего», — отметил он. По словам офицера, недавно группа из 12 украинских солдат, которые собрались просто для отдыха, стала целью удара.

По словам офицера, недавно группа из 12 украинских солдат, которые собрались на перекур, стала целью удара. В результате половина из них погибла, другие получили ранения.

Ситуация на фронте остаётся напряжённой для ВСУ и такие ситуации подчёркивают сложности, с которыми сталкиваются украинские силы в условиях активных боевых действий.