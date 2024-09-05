«Будут работать из всего»: В ВСУ сообщили о напряжении из-за работы российской артиллерии
Офицер ВСУ Сазонов: Артиллерия России эффективно уничтожает украинские группы
Украинские солдаты на фронте сталкиваются с серьёзными трудностями из-за действий российской армии. Как сообщил офицер ВСУ Кирилл Сазонов в интервью YouTube-каналу Politeka, бойцы ВС РФ систематически мешают противнику собираться в группы.
«Один человек — это не мишень. Два — плохая мишень. Три — уже напряглись. У вас собралось восемь — всё, по вам будут работать из всего», — отметил он. По словам офицера, недавно группа из 12 украинских солдат, которые собрались просто для отдыха, стала целью удара.
По словам офицера, недавно группа из 12 украинских солдат, которые собрались на перекур, стала целью удара. В результате половина из них погибла, другие получили ранения.
Ситуация на фронте остаётся напряжённой для ВСУ и такие ситуации подчёркивают сложности, с которыми сталкиваются украинские силы в условиях активных боевых действий.
Ранее военный эксперт Александр Артамонов в шоу «Дайте сказать!» объяснил, что удары возмездия по критически важной инфраструктуре Украины, проводимые российскими войсками, нацелены на принуждение к миру, а не на уничтожение мирного населения. Он подчеркнул, что восстановить энергетическую инфраструктуру до зимы Киеву не удастся, что приведёт к отсутствию отопления и электричества.
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