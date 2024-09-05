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4 сентября, 22:28

Власти Финляндии изъяли жилье у Федосеевой-Шукшиной, Кондулайнен и Пашутина

Федосеева-Шукшина, Кондулайнен и Пашутин лишились жилья в Финляндии из-за долгов

Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин лишились недвижимости в Финляндии. Обложка © ТАСС / Константин Веремейчик / ТАСС / Михаил Терещенко / ТАСС / Юрий Самолыго

Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин лишились недвижимости в Финляндии. Обложка © ТАСС / Константин Веремейчик / ТАСС / Михаил Терещенко / ТАСС / Юрий Самолыго

Финские власти лишили известных российских актёров имущества в курортном городе Пункахарью. По данным Life.ru, среди пострадавших оказались Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин, квартиры которых были расположены в одном доме.

Life.ru выяснил, что финские власти лишили российских артистов недвижимости якобы из-за долгов по коммуналке. Дело в том, что собственниками многоквартирных домов в Финляндии являются управляющие компании, а жильцы лишь владеют их акциями, которые дают право распоряжаться квадратными метрами.

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По нашим данным, квартиры собственники потеряли ещё осенью прошлого года. Тем временем в Минобороны Финляндии сообщили, что министерство завершило разработку законопроекта, который запрещает россиянам сделки с недвижимостью. Подробнее об этой истории с участием российских актёров — в материале Life.ru.

Оксана Попова
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