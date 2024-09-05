Власти Финляндии изъяли жилье у Федосеевой-Шукшиной, Кондулайнен и Пашутина

Финские власти лишили известных российских актёров имущества в курортном городе Пункахарью. По данным Life.ru, среди пострадавших оказались Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин, квартиры которых были расположены в одном доме.

Life.ru выяснил, что финские власти лишили российских артистов недвижимости якобы из-за долгов по коммуналке. Дело в том, что собственниками многоквартирных домов в Финляндии являются управляющие компании, а жильцы лишь владеют их акциями, которые дают право распоряжаться квадратными метрами.