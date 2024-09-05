Власти Финляндии изъяли жилье у Федосеевой-Шукшиной, Кондулайнен и Пашутина
Федосеева-Шукшина, Кондулайнен и Пашутин лишились жилья в Финляндии из-за долгов
Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин лишились недвижимости в Финляндии. Обложка © ТАСС / Константин Веремейчик / ТАСС / Михаил Терещенко / ТАСС / Юрий Самолыго
Финские власти лишили известных российских актёров имущества в курортном городе Пункахарью. По данным Life.ru, среди пострадавших оказались Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин, квартиры которых были расположены в одном доме.
Life.ru выяснил, что финские власти лишили российских артистов недвижимости якобы из-за долгов по коммуналке. Дело в том, что собственниками многоквартирных домов в Финляндии являются управляющие компании, а жильцы лишь владеют их акциями, которые дают право распоряжаться квадратными метрами.
По нашим данным, квартиры собственники потеряли ещё осенью прошлого года. Тем временем в Минобороны Финляндии сообщили, что министерство завершило разработку законопроекта, который запрещает россиянам сделки с недвижимостью. Подробнее об этой истории с участием российских актёров — в материале Life.ru.