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4 сентября, 23:22

«Мы — есть»: Подполье сообщило о появившейся на улице в Киеве надписи в поддержку СВО

Подполье: Надпись «Za правду!» на фоне российского флага появилась в Киеве

На улице в Киеве появилась надпись «Za правду!» на фоне российского флага, что стало заметным проявлением поддержки специальной военной операции. Эта информация поступила от координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, который поделился новостью с РИА «Новости».

По его словам, соответствующая надпись на фоне российского флага была замечена по адресу улица Гоголя, 7 в Киеве. В качестве подтверждения своих слов он предоставил агентству фотографии с места.

«Наши товарищи из Киева заявляют о себе: мы — есть! В Киеве — по адресу улица Гоголя, 7, — появилась такая надпись: "Zа правду!" на фоне российского флага. Мы — в каждом городе, и мы заявляем о себе. Не только помогаем в победе над нашим общим бандеровским врагом, мы показываем всем остальным жителям угнетённой части украинской территории — мы есть!», — подчеркнул он значимость данного события для сторонников СВО.

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Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Кирилл Сосновских
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