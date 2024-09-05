На улице в Киеве появилась надпись «Za правду!» на фоне российского флага, что стало заметным проявлением поддержки специальной военной операции. Эта информация поступила от координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, который поделился новостью с РИА «Новости».

По его словам, соответствующая надпись на фоне российского флага была замечена по адресу улица Гоголя, 7 в Киеве. В качестве подтверждения своих слов он предоставил агентству фотографии с места.

«Наши товарищи из Киева заявляют о себе: мы — есть! В Киеве — по адресу улица Гоголя, 7, — появилась такая надпись: "Zа правду!" на фоне российского флага. Мы — в каждом городе, и мы заявляем о себе. Не только помогаем в победе над нашим общим бандеровским врагом, мы показываем всем остальным жителям угнетённой части украинской территории — мы есть!», — подчеркнул он значимость данного события для сторонников СВО.