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Регион
4 сентября, 11:01

«Натовские стандарты не работают»: Вассерман заявил о неизбежности краха Украины

Вассерман: СВО закончится крахом Украины

Анатолий Вассерман. Обложка © Официальный сайт

Анатолий Вассерман. Обложка © Официальный сайт

Армия России в ходе СВО увеличила темпы продвижения, а ВСУ становится всё труднее удерживать фронт, уверен знаменитый эрудит, депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, крах Украины неизбежен.

В интервью MK.ru парламентарий назвал два фактора, существенно повлиявших на действия российских войск на Донбассе. Он подчеркнул, что темпы продвижения ВС РФ ускорились только сейчас из-за сплошной жилой застройки региона.

«Там от окраины одного населённого пункта до окраины другого можно достать из пулемёта, а то и из автомата. Поэтому на Донбассе крайне затруднены быстрые маневры войск», — отметил Вассерман.

Кроме того, на успех наших солдат повлиял тот фактор, что ВСУ вооружены и обучены хуже. С пополнением тоже возникли проблемы, потому что украинцы понимают, что их используют в качестве пушечного мяса, уверен Вассерман.

«Там следуют натовским стандартам, практикуя безнаказанный расстрел безоружного противника на безопасном для себя расстоянии. В других случаях натовские стандарты не работают», — объяснил неизбежность краха Украины депутат ГД.

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Ранее в Минобороны сообщили, что Армия России освободила ещё два населённых пункта на Донбассе. До этого удар наших войск помножил на ноль скопление силы и техники противника в Сумской области.

Борис Эльфанд
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