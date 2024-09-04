«Натовские стандарты не работают»: Вассерман заявил о неизбежности краха Украины
Вассерман: СВО закончится крахом Украины
Анатолий Вассерман. Обложка © Официальный сайт
Армия России в ходе СВО увеличила темпы продвижения, а ВСУ становится всё труднее удерживать фронт, уверен знаменитый эрудит, депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, крах Украины неизбежен.
В интервью MK.ru парламентарий назвал два фактора, существенно повлиявших на действия российских войск на Донбассе. Он подчеркнул, что темпы продвижения ВС РФ ускорились только сейчас из-за сплошной жилой застройки региона.
«Там от окраины одного населённого пункта до окраины другого можно достать из пулемёта, а то и из автомата. Поэтому на Донбассе крайне затруднены быстрые маневры войск», — отметил Вассерман.
Кроме того, на успех наших солдат повлиял тот фактор, что ВСУ вооружены и обучены хуже. С пополнением тоже возникли проблемы, потому что украинцы понимают, что их используют в качестве пушечного мяса, уверен Вассерман.
«Там следуют натовским стандартам, практикуя безнаказанный расстрел безоружного противника на безопасном для себя расстоянии. В других случаях натовские стандарты не работают», — объяснил неизбежность краха Украины депутат ГД.
Ранее в Минобороны сообщили, что Армия России освободила ещё два населённых пункта на Донбассе. До этого удар наших войск помножил на ноль скопление силы и техники противника в Сумской области.