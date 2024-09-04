Армия России в ходе СВО увеличила темпы продвижения, а ВСУ становится всё труднее удерживать фронт, уверен знаменитый эрудит, депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, крах Украины неизбежен.

В интервью MK.ru парламентарий назвал два фактора, существенно повлиявших на действия российских войск на Донбассе. Он подчеркнул, что темпы продвижения ВС РФ ускорились только сейчас из-за сплошной жилой застройки региона.

«Там от окраины одного населённого пункта до окраины другого можно достать из пулемёта, а то и из автомата. Поэтому на Донбассе крайне затруднены быстрые маневры войск», — отметил Вассерман.

Кроме того, на успех наших солдат повлиял тот фактор, что ВСУ вооружены и обучены хуже. С пополнением тоже возникли проблемы, потому что украинцы понимают, что их используют в качестве пушечного мяса, уверен Вассерман.