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4 сентября, 23:03

Угроза атаки безэкипажных катеров объявлена в Новороссийске

Мэр Кравченко: Опасность атаки безэкипажных катеров объявлена в Новороссийске

На территории Новороссийска Краснодарского края звучит сигнал угрозы атаки бэзэкипажных катеров. Об этом предупредил мэр города Андрей Кравченко.

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Угроза атаки безэкипажных катеров», — сообщил градоначальник в телеграм-канале.

Жителям и гостям города рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в комнатах, окна которых не выходят на море. Также граждан призывают не находится на открытом пространстве.

Жителей Новороссийска предупредили об учениях флота по отражению атаки БПЛА
Жителей Новороссийска предупредили об учениях флота по отражению атаки БПЛА

Ранее силы Черноморского флота ликвидировали четыре безэкипажных катера ВСУ, следовавших в направлении Крыма. Попытка террористической атаки Киева была сорвана днём в среду, 4 сентября.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kevin Shipp

Оксана Попова
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