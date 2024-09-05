Угроза атаки безэкипажных катеров объявлена в Новороссийске
Мэр Кравченко: Опасность атаки безэкипажных катеров объявлена в Новороссийске
На территории Новороссийска Краснодарского края звучит сигнал угрозы атаки бэзэкипажных катеров. Об этом предупредил мэр города Андрей Кравченко.
«В Новороссийске звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Угроза атаки безэкипажных катеров», — сообщил градоначальник в телеграм-канале.
Жителям и гостям города рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в комнатах, окна которых не выходят на море. Также граждан призывают не находится на открытом пространстве.
Ранее силы Черноморского флота ликвидировали четыре безэкипажных катера ВСУ, следовавших в направлении Крыма. Попытка террористической атаки Киева была сорвана днём в среду, 4 сентября.
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