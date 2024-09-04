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4 сентября, 15:04

В Чёрном море уничтожены ещё четыре катера-камикадзе ВСУ, следовавшие в сторону Крыма

Минобороны: ВС РФ уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ в Чёрном море

Силы Черноморского флота ликвидировали четыре безэкипажных катера ВСУ, следовавших в направлении Крыма. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, террористическая атака Киева была сорвана днём в среду, 4 сентября.

«Экипажами вертолётов морской авиации Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сегодня Минобороны показывало эпичное видео уничтожения катеров-камикадзе ВСУ. Боевая задача была выполнена силами Черноморского флота в северо-западной части акватории Чёрного моря. Кроме того, минувшей ночью над российскими регионами силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника. Два дрона были уничтожены над территорией Белгородской области и по одному — над Курской областью и над акваторией Чёрного моря.

Аксёнов исключил возможность вторжения ВСУ в Крым
Аксёнов исключил возможность вторжения ВСУ в Крым
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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Наталья Демьянова
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