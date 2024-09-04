В Чёрном море уничтожены ещё четыре катера-камикадзе ВСУ, следовавшие в сторону Крыма

Силы Черноморского флота ликвидировали четыре безэкипажных катера ВСУ, следовавших в направлении Крыма. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, террористическая атака Киева была сорвана днём в среду, 4 сентября.

Ранее сегодня Минобороны показывало эпичное видео уничтожения катеров-камикадзе ВСУ. Боевая задача была выполнена силами Черноморского флота в северо-западной части акватории Чёрного моря. Кроме того, минувшей ночью над российскими регионами силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника. Два дрона были уничтожены над территорией Белгородской области и по одному — над Курской областью и над акваторией Чёрного моря.