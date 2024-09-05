Военные отражают атаку безэкипажных катеров в Новороссийске
Мэр Кравченко: Отражение атаки безэкипажных катеров идёт в Новороссийске
Бэзэкипажные катера пытаются атаковать портовую инфраструктуру города Новороссийска Краснодарского края. Как сообщил мэр города Андрей Кравченко, сейчас идёт отражение нападения.
«Идёт отражение атаки безэкипажных катеров. Особое внимание жителям первой береговой линии — не выходить на улицу! Находиться в помещении без стёкол!», — написал мэр в телеграм-канале.
Напомним, что в эти минуты на территории Новороссийска Краснодарского края звучит сигнал угрозы атаки бэзэкипажных катеров. Жителям и гостям города рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в комнатах, окна которых не выходят на море.
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