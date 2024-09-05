Военные отражают атаку безэкипажных катеров в Новороссийске

«Идёт отражение атаки безэкипажных катеров. Особое внимание жителям первой береговой линии — не выходить на улицу! Находиться в помещении без стёкол!», — написал мэр в телеграм-канале.

В Чёрном море уничтожены ещё четыре катера-камикадзе ВСУ, следовавшие в сторону Крыма

В Чёрном море уничтожены ещё четыре катера-камикадзе ВСУ, следовавшие в сторону Крыма

Напомним, что в эти минуты на территории Новороссийска Краснодарского края звучит сигнал угрозы атаки бэзэкипажных катеров. Жителям и гостям города рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в комнатах, окна которых не выходят на море.