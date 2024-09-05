Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 04:43

Захарова призвала оценивать заявления политиков в США после выборов

Захарова: Оценивать заявления США о разрешении конфликта следует после выборов

На Восточном экономическом форуме официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предвыборные заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине. Она подчеркнула, что важно воспринимать такие слова с определённой долей осторожности и отметила, что подобные вопросы лучше оценивать после завершения выборного процесса в США.

Представитель МИД РФ указала, что в данный момент обещания об урегулировании конфликта лишь часть предвыборной риторики, и что реальное положение дел можно будет определить только после того, как победит один из кандидатов и начнёт воплощать свои обещания в жизнь.

«Всё, что связано с миром <…>, само по себе правильно, но есть ещё и реальность, по которой надо будет судить», — добавила она.

Кремль высказался о «волшебной палочке» Трампа для завершения СВО за день
Кремль высказался о «волшебной палочке» Трампа для завершения СВО за день

Ранее бывший президент США Дональд Трамп отказался раскрывать подробности своего плана по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. В интервью блогеру Лексу Фридману Трамп отметил, что преждевременное обнародование деталей помешает осуществлению его замыслов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Maksim Konstantinov

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров