Захарова призвала оценивать заявления политиков в США после выборов
Захарова: Оценивать заявления США о разрешении конфликта следует после выборов
На Восточном экономическом форуме официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предвыборные заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине. Она подчеркнула, что важно воспринимать такие слова с определённой долей осторожности и отметила, что подобные вопросы лучше оценивать после завершения выборного процесса в США.
Представитель МИД РФ указала, что в данный момент обещания об урегулировании конфликта лишь часть предвыборной риторики, и что реальное положение дел можно будет определить только после того, как победит один из кандидатов и начнёт воплощать свои обещания в жизнь.
«Всё, что связано с миром <…>, само по себе правильно, но есть ещё и реальность, по которой надо будет судить», — добавила она.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп отказался раскрывать подробности своего плана по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. В интервью блогеру Лексу Фридману Трамп отметил, что преждевременное обнародование деталей помешает осуществлению его замыслов.
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