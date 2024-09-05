Захарова призвала оценивать заявления политиков в США после выборов

На Восточном экономическом форуме официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предвыборные заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине. Она подчеркнула, что важно воспринимать такие слова с определённой долей осторожности и отметила, что подобные вопросы лучше оценивать после завершения выборного процесса в США.

Представитель МИД РФ указала, что в данный момент обещания об урегулировании конфликта лишь часть предвыборной риторики, и что реальное положение дел можно будет определить только после того, как победит один из кандидатов и начнёт воплощать свои обещания в жизнь.

«Всё, что связано с миром <…>, само по себе правильно, но есть ещё и реальность, по которой надо будет судить», — добавила она.