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5 сентября, 04:32

Силы ПВО сбили семь БПЛА в трёх российских регионах

Минобороны: Силы ПВО сбили семь БПЛА в Брянской, Белгородской и Курской областях

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали семь БПЛА за ночь в Брянской, Белгородской и Курской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, три БПЛА — над территорией Курской области и два БПЛА — над территорией Брянской области», — рассказали в оборонном ведомстве.

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Ранее сообщалось, что над российскими регионами силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника. Два дрона были уничтожены над территорией Белгородской области и по одному — над Курской областью и над акваторией Чёрного моря.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Оксана Попова
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