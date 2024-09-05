Силы ПВО сбили семь БПЛА в трёх российских регионах

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали семь БПЛА за ночь в Брянской, Белгородской и Курской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, три БПЛА — над территорией Курской области и два БПЛА — над территорией Брянской области», — рассказали в оборонном ведомстве.