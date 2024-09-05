Москве доподлинно известно, что на Украине находятся военные инструкторы из самых разных стран мира, однако наша страна всё эффективнее борется с ними. Об этом журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Инструкторы <...> принимают участие непосредственно в боевых действиях, принимают активное участие в подготовке и тренировке украинских военных... Наши военные всё более эффективно осуществляет удары по таким целям», — сказал он.

По словам представителя Кремля, действия ВС РФ являются очень хорошими с точки зрения хода спецоперации на Украине. Кроме того, для России также «не новость» вовлечённость других стран в вооружённый конфликт.