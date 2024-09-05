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5 сентября, 05:19

Песков: Россия всё эффективнее борется с иностранными инструкторами на Украине

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Москве доподлинно известно, что на Украине находятся военные инструкторы из самых разных стран мира, однако наша страна всё эффективнее борется с ними. Об этом журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Инструкторы <...> принимают участие непосредственно в боевых действиях, принимают активное участие в подготовке и тренировке украинских военных... Наши военные всё более эффективно осуществляет удары по таким целям», — сказал он.

По словам представителя Кремля, действия ВС РФ являются очень хорошими с точки зрения хода спецоперации на Украине. Кроме того, для России также «не новость» вовлечённость других стран в вооружённый конфликт.

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Ранее ВС РФ нанесли удар по месту дислокации иностранных наёмников в пригороде Киева. По данным подполья, на место съехались кареты скорой помощи и даже прилетели эвакуационные вертолёты. Целью стал большой военный полигон.

Александр Юнашев
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