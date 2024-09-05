Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 05:57

Народное ополчение Крыма выписало ордер на поимку Владимира Зеленского

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Dmytro Larin

Народное ополчение Крыма выписало символический ордер на поимку Владимира Зеленского как военного преступника. Об этом сообщил основатель ополчения, депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, у документа нет срока давности.

«Внутри ополчения издан внутренний документ – символический ордер. Своего рода письменный приказ без срока давности всем участникам ополчения приложить всевозможные усилия, где бы они ни находились, к поимке военного преступника Владимира Зеленского»,цитирует Шеремета РИА «Новости».

В Киеве раскрыли шокирующую реакцию Зеленского на удары России
В Киеве раскрыли шокирующую реакцию Зеленского на удары России

А ранее в Финляндии заявили, что на Украине за своё выживание борется только коррумпированный режим Владимира Зеленского.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Политика
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров