Народное ополчение Крыма выписало ордер на поимку Владимира Зеленского
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Dmytro Larin
Народное ополчение Крыма выписало символический ордер на поимку Владимира Зеленского как военного преступника. Об этом сообщил основатель ополчения, депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, у документа нет срока давности.
«Внутри ополчения издан внутренний документ – символический ордер. Своего рода письменный приказ без срока давности всем участникам ополчения приложить всевозможные усилия, где бы они ни находились, к поимке военного преступника Владимира Зеленского», — цитирует Шеремета РИА «Новости».