В Киеве раскрыли шокирующую реакцию Зеленского на удары России
Эксперт Соскин: Реакция Зеленского на удары России говорит о его растерянности
В среду на Украине произошли значительные военные события: взрывы прогремели в Львовской и Сумской областях, а также в Кривом Роге Днепропетровской области. Эти удары, среди которых был и ракетный обстрел Полтавского военного института связи, привели к значительным потерям: десятки военнослужащих ВСУ погибли, сотни получили ранения.
О реакции Владимира Зеленского на эти события рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube. По его словам, удары по Украине вызвали у бывшего комика явную растерянность. Эксперт также добавил, что его текущая стратегия заключается в том, чтобы «молчать» и попытаться «смыть» упоминания о таких ударах, чтобы минимизировать их последствия в общественном сознании.
Эксперт подчеркнул, что попытки замалчивания ситуации бессмысленны, поскольку события и их масштабы уже известны всему миру. С его точки зрения, отсутствие публичной реакции на такие удары лишь подчёркивает растерянность лидера киевского режима.
Напомним, накануне ВС РФ «Искандером» ударили по 179-му учебно-тренировочному центру войска связи в Полтаве. Он находился в Институте связи. В Сети публиковали видео с последствиями атаки. Число погибших выросло до 53, российское оборонное ведомство подтвердило удар.
Shutterstock / FOTODOM / paparazzza