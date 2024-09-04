В среду на Украине произошли значительные военные события: взрывы прогремели в Львовской и Сумской областях, а также в Кривом Роге Днепропетровской области. Эти удары, среди которых был и ракетный обстрел Полтавского военного института связи, привели к значительным потерям: десятки военнослужащих ВСУ погибли, сотни получили ранения.

О реакции Владимира Зеленского на эти события рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube. По его словам, удары по Украине вызвали у бывшего комика явную растерянность. Эксперт также добавил, что его текущая стратегия заключается в том, чтобы «молчать» и попытаться «смыть» упоминания о таких ударах, чтобы минимизировать их последствия в общественном сознании.