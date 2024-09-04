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4 сентября, 19:36

В Киеве раскрыли шокирующую реакцию Зеленского на удары России

Эксперт Соскин: Реакция Зеленского на удары России говорит о его растерянности

В среду на Украине произошли значительные военные события: взрывы прогремели в Львовской и Сумской областях, а также в Кривом Роге Днепропетровской области. Эти удары, среди которых был и ракетный обстрел Полтавского военного института связи, привели к значительным потерям: десятки военнослужащих ВСУ погибли, сотни получили ранения.

О реакции Владимира Зеленского на эти события рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube. По его словам, удары по Украине вызвали у бывшего комика явную растерянность. Эксперт также добавил, что его текущая стратегия заключается в том, чтобы «молчать» и попытаться «смыть» упоминания о таких ударах, чтобы минимизировать их последствия в общественном сознании.

Эксперт подчеркнул, что попытки замалчивания ситуации бессмысленны, поскольку события и их масштабы уже известны всему миру. С его точки зрения, отсутствие публичной реакции на такие удары лишь подчёркивает растерянность лидера киевского режима.

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Напомним, накануне ВС РФ «Искандером» ударили по 179-му учебно-тренировочному центру войска связи в Полтаве. Он находился в Институте связи. В Сети публиковали видео с последствиями атаки. Число погибших выросло до 53, российское оборонное ведомство подтвердило удар.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Кирилл Сосновских
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