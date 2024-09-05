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5 сентября, 06:37

Мэр Кличко заявил, что в Киеве всю ночь работала воздушная тревога

Всю ночь на территории Киева звучала воздушная тревога. Об этом рассказал мэр столицы Незалежной Виталий Кличко.

Чиновник отметил, что вместе с тревогой работали системы противовоздушной обороны. Украинские СМИ отмечают, что утром 5 сентября в городе гремели взрывы.

Во Львове, Ровно и ещё нескольких городах Украины прозвучали взрывы
Во Львове, Ровно и ещё нескольких городах Украины прозвучали взрывы

Напомним, в ночь на 5 сентября очевидцы сообщали о серии взрывов в Киеве, Сумах и Кривом Роге. О пострадавших объектах не сообщается.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / pangploy

Николай Рюмин
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