Мэр Кличко заявил, что в Киеве всю ночь работала воздушная тревога

Всю ночь на территории Киева звучала воздушная тревога. Об этом рассказал мэр столицы Незалежной Виталий Кличко.

Чиновник отметил, что вместе с тревогой работали системы противовоздушной обороны. Украинские СМИ отмечают, что утром 5 сентября в городе гремели взрывы.