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5 сентября, 06:34

Путин: На Дальнем Востоке запустят производство гражданских беспилотников

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

На Дальнем Востоке запустят производство гражданских беспилотников. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). По словам главы государства, власти в целом будут поддерживать развитие в регионе передовых, креативных отраслей, инфраструктуры экономики больших данных и искусственного интеллекта.

«В том числе [мы] организуем зону для производства беспилотных летательных аппаратов в гражданских целях. Чтобы задействовать на полную мощь преимущества технологического прогресса, продолжим наращивать научный и образовательный потенциал Дальнего Востока», — сказал российский лидер.

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Путин: На трёх ВЭФ были подписаны соглашения на более чем 10,5 триллиона рублей

Ранее Владимир Путин анонсировал появление в Приморье первой в России международной территории опережающего развития. По словам президента, интерес к проекту уже высказывают в Китае и Белоруссии.

Матвей Константинов
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