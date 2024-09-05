Путин: На Дальнем Востоке запустят производство гражданских беспилотников

На Дальнем Востоке запустят производство гражданских беспилотников. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). По словам главы государства, власти в целом будут поддерживать развитие в регионе передовых, креативных отраслей, инфраструктуры экономики больших данных и искусственного интеллекта.

«В том числе [мы] организуем зону для производства беспилотных летательных аппаратов в гражданских целях. Чтобы задействовать на полную мощь преимущества технологического прогресса, продолжим наращивать научный и образовательный потенциал Дальнего Востока», — сказал российский лидер.