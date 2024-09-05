«Ложный донос»: Адвокат оценил обвинения бывшего мужа Нюши в мошенничестве

Звёздный адвокат Сергей Жорин сомневается, что бывшего мужа певицы Нюши Игоря Сивова можно считать мошенником. По его словам, никто не может гарантировать, что инвестиции принесут прибыль или инвестор сохранит свои средства. Поэтому, если два партнёра вложились в дело, но кто-то из них потерял деньги, это не значит, что второй занимается мошенничеством.

«Хотя очень часто тот, кто потерял деньги, пытается их вернуть. Потому что если тот, кто считает себя потерпевшим, обратится в правоохранительные органы, будет возбуждено уголовное дело и впоследствии лицо будет признано виновным, то кроме наказания потерпевший будет также заявлять гражданский иск и требовать возмещения этих средств», — объяснил юрист.

Иными словами, зачастую обвинения в преступлениях являются лишь попыткой вернуть неудачно инвестированные деньги. Более того, по словам Жорина, претензии в адрес бывшего мужа Нюши могут оказаться «заведомо ложным доносом». Как передаёт портал «Страсти», адвокат не исключил, что после подачи заявления выяснится, что событие и состав преступления отсутствуют.