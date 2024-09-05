Путин поручил выделить дополнительно сто миллиардов на мастер-планы городов ДФО
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
На реализацию мастер-планов городов Дальневосточного федерального округа (ДФО) в период с 2025 по 2030 год будет дополнительно выделено сто миллиардов рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
«На эти цели уже выделено 30 миллиардов рублей, подчеркну, дополнительно. Предлагаю из утверждённого лимита таких кредитов на период с 2025 по 2030 год целенаправленно выделить сто миллиардов рублей рублей на реализацию проектов мастер-планов наших дальневосточных и арктических городов, то есть, сверх тех лимитов, которые регионы могут получить по стандартному распределению», — сказал он
Президент отметил, что на данный проект уже было выделено 30 миллионов рублей. На сегодняшний день мастер-планы утверждены для 22 административных центров и городских агломераций Дальнего Востока, где проживает четыре миллиона человек. Главной целью этого является улучшение качества жизни граждан и балансирование городских пространств.
Глава государства добавил, что власти провели обсуждения с бизнесом и жителями, выявили проблемы, определили потенциал развития и для каждого города разработали индивидуальную долгосрочную модель.
На сегодняшний день мастер-планы готовы для города-спутника Владивостока, он объединит целую агломерацию — Владивосток, Артем и Надеждинский район. Развивать это направление стоит уже в 2025 году.
Также Владимир Путин заявил, что в Приморском крае появится первая в России территория опережающего развития (ТОР). Интерес к этой инициативе проявляют китайские и белорусские партнёры. Помимо того, на Дальнем Востоке планируется строительство новых кампусов для жизни и обучения студентов.