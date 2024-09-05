Путин поручил выделить дополнительно сто миллиардов на мастер-планы городов ДФО

На реализацию мастер-планов городов Дальневосточного федерального округа (ДФО) в период с 2025 по 2030 год будет дополнительно выделено сто миллиардов рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«На эти цели уже выделено 30 миллиардов рублей, подчеркну, дополнительно. Предлагаю из утверждённого лимита таких кредитов на период с 2025 по 2030 год целенаправленно выделить сто миллиардов рублей рублей на реализацию проектов мастер-планов наших дальневосточных и арктических городов, то есть, сверх тех лимитов, которые регионы могут получить по стандартному распределению», — сказал он

Президент отметил, что на данный проект уже было выделено 30 миллионов рублей. На сегодняшний день мастер-планы утверждены для 22 административных центров и городских агломераций Дальнего Востока, где проживает четыре миллиона человек. Главной целью этого является улучшение качества жизни граждан и балансирование городских пространств.

Глава государства добавил, что власти провели обсуждения с бизнесом и жителями, выявили проблемы, определили потенциал развития и для каждого города разработали индивидуальную долгосрочную модель.