Путин: Атака на Курскую область объединила общество, хотя ВСУ хотели посеять панику

«Кстати говоря, отвлекаясь и на вопрос в целом, одна из задач, конечно, у противника заключалась в том, чтобы у нас посеять панику, раскачать внутриполитическую ситуацию в России, посеять неуверенность в наших действиях. Но к чему это привело — как всегда, к консолидации общества, как всегда бывает в таких случаях в России», — сказал он, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).