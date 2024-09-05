Путин: Атака на Курскую область объединила общество, хотя ВСУ хотели посеять панику
Путин: Атака на Курскую область объединила российское общество
Украина хотела посеять панику и страх в российском обществе, атаковав Курскую область, однако планы врага провалились. Жители страны, напротив, консолидировалось против общей проблемы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Кстати говоря, отвлекаясь и на вопрос в целом, одна из задач, конечно, у противника заключалась в том, чтобы у нас посеять панику, раскачать внутриполитическую ситуацию в России, посеять неуверенность в наших действиях. Но к чему это привело — как всегда, к консолидации общества, как всегда бывает в таких случаях в России», — сказал он, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
Российский лидер также упомянул, что количество мужчин, готовых защищать Родину значительно выросло. С каждый днём всё больше желающих заключить контракт с ВС РФ.
Также Путин заявил, что наступление ВС России в зоне проведения спецоперации ускорилось. По словам главы государства, таких территориальных приобретений на фронте не было давно, особенно у группировки «Центр», действующей в районе Покровска на Донбассе.
Life.ru