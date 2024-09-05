Путин предрёк создание организации по типу Гитлерюгенда на Украине

Из-за катастрофических потерь на фронте, понижения призывного возраста и политики принудительной мобилизации Украина приблизилась к тому, что создать организации наподобие фашистского Гитлерюгенда. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«У них такие потери колоссальные, что они дальше будут делать, я даже не понимаю. Нужно сейчас опять понижать призывной возраст, детей набирать, как в Германии фашистской, Гитлерюгенд создавать, но это не решит проблему. Следующий шаг — это студентов призывать сейчас, и так далее. Такое впечатление, что это не их народ», — отметил российский лидер, критикуя действия украинских властей.

По словам Путина, Киевское руководство о собственной стране-то не очень думает, прикрывая свои действия националистическими лозунгами.