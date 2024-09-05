Единственный правнук Фёдора Достоевского умер в Петербурге в возрасте 79 лет
Единственный правнук Фёдора Достоевского скончался в возрасте 79 лет
Единственный правнук Фёдора Достоевского. Обложка © VK / Дмитрий Достоевский
В Санкт-Петербурге умер единственный правнук Фёдора Достоевского — актёр Дмитрий Достоевский. Смерть наступила во сне в результате остановки сердца.
Как передаёт SHOT, за несколько дней до смерти Дмитрий Андреевич сильно простудился и обратился за медицинской помощью. После чего в один из дней прилёг отдохнуть и скончался во сне. Достоевского похоронят на Смоленском кладбище.
Дмитрию Достоевскому было 79 лет, он родился в 1945 году в Ленинграде. Трижды он снимался в кинофильмах — «Мальчики», «Путешествие Достоевского» и «Секретная служба Его Величества». Вплоть до выхода на пенсию трудился в качестве водителя трамвая. Маршрут, по которому он ездил, был связан с историческими местами и его прадедом.
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