Единственный правнук Фёдора Достоевского умер в Петербурге в возрасте 79 лет

В Санкт-Петербурге умер единственный правнук Фёдора Достоевского — актёр Дмитрий Достоевский. Смерть наступила во сне в результате остановки сердца.

Как передаёт SHOT, за несколько дней до смерти Дмитрий Андреевич сильно простудился и обратился за медицинской помощью. После чего в один из дней прилёг отдохнуть и скончался во сне. Достоевского похоронят на Смоленском кладбище.

Дмитрию Достоевскому было 79 лет, он родился в 1945 году в Ленинграде. Трижды он снимался в кинофильмах — «Мальчики», «Путешествие Достоевского» и «Секретная служба Его Величества». Вплоть до выхода на пенсию трудился в качестве водителя трамвая. Маршрут, по которому он ездил, был связан с историческими местами и его прадедом.