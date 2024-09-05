Трое россиян стали фигурантами дела о подготовке терактов по указке Киева

Следком возбудил уголовное дело против троих россиян, по указке Киева готовивших теракты на территории России. В пресс-службе ведомства сообщили, что террористическая организация, в которую вступили фигуранты, была создана в начале года в Незалежной. В этом приняли участие представители Главного управления разведки Минобороны, ВСУ и Службы безопасности Украины.

Задержание пособника Киева. Видео © Telegram / Следком

«Для наиболее эффективного достижения поставленных целей и выполнения боевых задач организаторы террористического сообщества привлекли к участию в террористическом сообществе трёх граждан Российской Федерации, которые были осведомлены о целях создания преступной организации и согласились принять участие в её деятельности», — говорится в сообщении.

Перед фигурантами поставили задачу искать и предоставлять информацию о местах дислокации ВС РФ, гражданских и военных инфраструктурных объектах, государственных и муниципальных учреждениях. Так, 19 января они приехали в Луганскую Народную Республику, где сфотографировали и отправили украинской стороне данные о месте скопления российских военнослужащих.

А 18 июня один из пособников противника приехал к железнодорожным путям в направлении краснодарского Адлера, где также сделал фотографии и передал все данные руководство террористической организации. Его деятельность пресёк Следственный комитет. Задержание мужчины — на видео. Фигуранта отправили под стражу. Уголовное дело возбуждено по статьям «Участие в террористическом сообществе» и «Приготовление к совершению террористического акта».

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и иные фигуранты, причастные к совершению указанных преступлений, решается вопрос об объявлении их в международный розыск. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в ведомстве.