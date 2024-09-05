Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 09:18

Путин назвал область, в которой РФ является одним из мировых лидеров

Путин: РФ сегодня является одним из мировых лидеров по майнингу

Россия уже является одним из мировых лидеров по майнингу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Как отметил глава государства, этому способствует профицит энергетических мощностей в Сибири.

«Я думаю, что РФ сегодня уже является одним из мировых лидеров по майнингу», — сказал президент.

По его словам, использование электроэнергии в Сибири, который используется для майнинга, не должен сдерживать развитие региона.

Ранее Путин, выступая на ВЭФ, заявил, что повышением ключевой ставки Центробанк «охлаждает» ситуацию с кредитованием в России. По словам главы государства, таким образом регулятор снижает перегрев экономики.

Путин: Инфляция в РФ имеет тенденцию к снижению, хотя до этого превышала 9%
Путин: Инфляция в РФ имеет тенденцию к снижению, хотя до этого превышала 9%
Обложка ©

Life.ru

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Новости экономики
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров