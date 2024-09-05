Путин назвал область, в которой РФ является одним из мировых лидеров

Россия уже является одним из мировых лидеров по майнингу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Как отметил глава государства, этому способствует профицит энергетических мощностей в Сибири.

«Я думаю, что РФ сегодня уже является одним из мировых лидеров по майнингу», — сказал президент.

По его словам, использование электроэнергии в Сибири, который используется для майнинга, не должен сдерживать развитие региона.