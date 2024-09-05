ВС РФ поразили завод по производству боеприпасов и склад безэкипажных катеров ВСУ

Российские войска за минувшие сутки уничтожили склад безэкипажных катеров и завод по производству боеприпасов ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток поражены: завод по производству боеприпасов, склад безэкипажных катеров и пункт временной дислокации иностранных наёмников», — говорится в сообщении ведомства.

Также за сутки российские военные нанесли удары по скоплениям личного состава и военной техники ВСУ в 136 районах.