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5 сентября, 09:27

ВС РФ поразили завод по производству боеприпасов и склад безэкипажных катеров ВСУ

Российские войска за минувшие сутки уничтожили склад безэкипажных катеров и завод по производству боеприпасов ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток поражены: завод по производству боеприпасов, склад безэкипажных катеров и пункт временной дислокации иностранных наёмников», — говорится в сообщении ведомства.

Также за сутки российские военные нанесли удары по скоплениям личного состава и военной техники ВСУ в 136 районах.

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Ранее сообщалось, что минувшей ночью ВС РФ уничтожили два украинских безэкипажных катера в акватории Чёрного моря. По данным Минобороны, вражеская техника пыталась атаковать портовую инфраструктуру.

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Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
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