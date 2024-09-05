Два безэкипажных катера уничтожены ночью в акватории Черного моря
Минувшей ночью российские военные уничтожили два безэкипажных катера ВСУ, которые пытались атаковать портовую инфраструктуру. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Дежурными огневыми средствами в северо-восточной части акватории Чёрного моря уничтожены два безэкипажных катера», — сообщили в МО РФ.
Напомним, что на территории Новороссийска Краснодарского края ночью звучал сигнал угрозы атаки бэзэкипажных катеров. Жителям и гостям города рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в комнатах, окна которых не выходят на море. Сообщалось об отражении атаки российскими военными.
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