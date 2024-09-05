Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 01:19

Власти Севастополя предупредили об угрозе атаки баллистических ракет

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил горожан об объявленной в городе воздушной опасности. По его словам, есть риск атаки баллистических ракет.

«Внимание всем! Баллистика! Принять меры безопасности», — написал он в телеграм-канале.

Жителей Новороссийска предупредили об учениях флота по отражению атаки БПЛА
Жителей Новороссийска предупредили об учениях флота по отражению атаки БПЛА

Напомним, что сейчас на территории Новороссийска Краснодарского края звучит сигнал угрозы атаки бэзэкипажных катеров. Жителям и гостям города рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в комнатах, окна которых не выходят на море. Военные отражают атаку.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров