Власти Севастополя предупредили об угрозе атаки баллистических ракет

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил горожан об объявленной в городе воздушной опасности. По его словам, есть риск атаки баллистических ракет.

Напомним, что сейчас на территории Новороссийска Краснодарского края звучит сигнал угрозы атаки бэзэкипажных катеров. Жителям и гостям города рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в комнатах, окна которых не выходят на море. Военные отражают атаку.