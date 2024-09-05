Участница Олимпиады умерла после того, как экс-бойфренд облил её бензином и поджёг на глазах у детей

Участница Олимпиады в Париже, бегунья из Уганды Ребекка Чептегей скончалась в больнице после того, как экс-бойфренд облил её бензином и поджёг на глазах у детей. Об этом сообщает Reuters. После госпитализации врачи диагностировали у спортсменки ожоги 75% тела.

«Мы узнали о печальной кончине нашей олимпийской спортсменки Ребекки Чептегей после жестокого нападения её бойфренда», — заявил президент Олимпийского комитета Уганды Дональд Рукаре.

Напомним, трагедия произошла в Кении 3 сентября. Бывший возлюбленный Чептегей Диксон Ндиема во время ссоры облил спортсменку бензином и поджёг. Как затем удалось выяснить, конфликт произошёл из-за спора по поводу земли, на котором был построен дом бегуньи.