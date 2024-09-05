В Москве началась вакцинация от гриппа

В Москве началась кампания по вакцинации от гриппа. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Осенняя пора характеризуется распространением таких вирусных заболеваний, как грипп, который гораздо более опасен, чем классическая ОРВИ. Он может привести к серьёзным осложнениям, особенно если есть сопутствующие хронические болезни», — напомнила Ракова в разговоре с журналистами.

Заммэра добавила, что город стремится обезопасить своих жителей, а вакцинация является наиболее эффективным и безопасным способом защититься от гриппа и его осложнений. Бесплатно сделать прививку можно в поликлиниках по месту прикрепления и мобильных пунктах вакцинации рядом с некоторыми станциями метро, МЦК и железной дороги.

Ракова добавила, что для появления стойкого иммунитета от вакцинации должно пройти 10-15 дней, поэтому следует заранее позаботиться о профилактике гриппа. Для процедуры применяются инактивированные вакцины, они не содержат живого вируса и не могут привести к заболеванию, пояснили в пресс-службе комплекса социального развития.

Пройти бесплатную вакцинацию в поликлиниках и в мобильных пунктах могут люди старше 18 лет при предъявлении паспорта и полиса ОМС. Процедура длится около 15 минут. Дети могут сделать прививку в школах, детсадах и поликлиниках.