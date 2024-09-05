Огонь охватил квартиру под крышей многоэтажки на севере Москвы
В Москве горит квартира на 14-м этаже жилого дома
На севере Москвы пожарные ликвидируют сильное возгорание в многоэтажном доме. Кадры работы экстренных служб на Клязьменской улице публикует МЧС России в своём телеграм-канале.
Пожарные тушат квартиру в Москве. Видео © МЧС России
«Огонь уже локализовали 31 специалист и десять единиц техники», — говорится в сообщении.
Недавно крупный ландшафтный пожар разгорелся в Волгодонске Ростовской области. Очевидцы ощущали едкий запах во всём городе. К тушению были привлечены 20 человек и пять единиц техники.
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