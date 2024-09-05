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5 сентября, 11:06

Огонь охватил квартиру под крышей многоэтажки на севере Москвы

В Москве горит квартира на 14-м этаже жилого дома

На севере Москвы пожарные ликвидируют сильное возгорание в многоэтажном доме. Кадры работы экстренных служб на Клязьменской улице публикует МЧС России в своём телеграм-канале.

Пожарные тушат квартиру в Москве. Видео © МЧС России

«Огонь уже локализовали 31 специалист и десять единиц техники», — говорится в сообщении.

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Недавно крупный ландшафтный пожар разгорелся в Волгодонске Ростовской области. Очевидцы ощущали едкий запах во всём городе. К тушению были привлечены 20 человек и пять единиц техники.

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МЧС России

Николай Рюмин
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