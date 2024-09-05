Огонь охватил квартиру под крышей многоэтажки на севере Москвы

На севере Москвы пожарные ликвидируют сильное возгорание в многоэтажном доме. Кадры работы экстренных служб на Клязьменской улице публикует МЧС России в своём телеграм-канале.

Пожарные тушат квартиру в Москве. Видео © МЧС России

«Огонь уже локализовали 31 специалист и десять единиц техники», — говорится в сообщении.