Юрист назвал единственный вариант, при котором российские звёзды смогут вернуть жильё в Финляндии

Банкротство управляющих компаний автоматически лишило многих российских артистов недвижимости в Финляндии. Ситуация усугубляется ещё и тем, что владельцы жилья не могут даже забрать личные вещи из-за закрытых границ. Об этом в беседе с Life.ru рассказал управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев.

«Вернуть собственность в таких случаях крайне сложно — это возможно только при покупке акций новой управляющей компании, если таковая появится. При этом шансы на получение компенсации за утраченное жильё минимальны», — подчеркнул эксперт.

Русяев добавил, что новый законопроект о фактическом запрете россиянам проводить сделки с недвижимостью в Финляндии может иметь очень серьёзные юридические последствия. По его словам, граждане РФ сейчас активно распродают недвижимость по заниженным ценам, чтобы минимизировать потери. Однако покупатели не торопятся приобретать жильё, так как не все готовы инвестировать в недвижимость страны, которая активно вводит ограничения для зарубежных собственников.

«С юридической точки зрения, действия финских властей вызывают много вопросов. Фактически речь идёт о дискриминации по национальному признаку, что противоречит базовым принципам международного права. Однако в условиях текущей геополитической напряжённости российские собственники имеют мало шансов на защиту своих прав в международных инстанциях», — пояснил собеседник Life.ru.

По словам юриста, контролирует сделки с недвижимостью Минобороны Финляндии. Русяев уточнил, что это сделано из-за возможного размещения объектов НАТО в приграничных с Россией районах. Эксперт уточнил, что вся эта ситуация плохо скажется на российских собственниках — они рискуют потерять недвижимость из-за банкротства УК, неспособности оплачивать ЖКХ или просто в результате принятия новых дискриминационных законов.