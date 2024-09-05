«Будет жить долго»: На Украине опровергли информацию о смерти депутата Рады Шуфрича

Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук* опроверг информацию о смерти нардепа Нестора Шуфрича. Об этом он написал в соцсетях.

По словам Мосийчука*, информация не подтвердилась, адвокаты, сообщившие ему о смерти парламентария, ошиблись. Он также добавил, что теперь Шуфрич «будет жить долго».

Чуть ранее сам Мосийчук* и заявил о том, что умер Нестор Шуфрич. При этом недавно он перенёс операцию. Накануне ему стало плохо в суде, где слушается дело о госизмене политика.