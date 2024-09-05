«Будет жить долго»: На Украине опровергли информацию о смерти депутата Рады Шуфрича
Экс-депутат Рады Мосийчук* опроверг информацию о смерти Шуфрича
Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук* опроверг информацию о смерти нардепа Нестора Шуфрича. Об этом он написал в соцсетях.
По словам Мосийчука*, информация не подтвердилась, адвокаты, сообщившие ему о смерти парламентария, ошиблись. Он также добавил, что теперь Шуфрич «будет жить долго».
Чуть ранее сам Мосийчук* и заявил о том, что умер Нестор Шуфрич. При этом недавно он перенёс операцию. Накануне ему стало плохо в суде, где слушается дело о госизмене политика.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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ТАСС / Zuma