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5 сентября, 11:52

«Будет жить долго»: На Украине опровергли информацию о смерти депутата Рады Шуфрича

Экс-депутат Рады Мосийчук* опроверг информацию о смерти Шуфрича

Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук* опроверг информацию о смерти нардепа Нестора Шуфрича. Об этом он написал в соцсетях.

По словам Мосийчука*, информация не подтвердилась, адвокаты, сообщившие ему о смерти парламентария, ошиблись. Он также добавил, что теперь Шуфрич «будет жить долго».

Чуть ранее сам Мосийчук* и заявил о том, что умер Нестор Шуфрич. При этом недавно он перенёс операцию. Накануне ему стало плохо в суде, где слушается дело о госизмене политика.

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* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Иван Косицын
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