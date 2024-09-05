На Украине сообщили, что умер обвиняемый в госизмене депутат Рады Шуфрич
Мосийчук*: Умер депутат Рады Нестор Шуфрич
Нестор Шуфрич. Обложка © ТАСС / Zuma
Умер депутат Рады Нестор Шуфрич, который уже год находится в СИЗО по подозрению в госизмене. Об этом сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук*, ссылаясь на адвокатов парламентария.
Других подтверждений этому пока нет. Накануне Шуфричу стало плохо в суде. Адвокаты заявили, что депутата привезли на суд из частной больницы, где он проходил лечение после операции. Прокуроры согласились на вызов врачей в зал, но возражали против переноса заседания.
Напомним, что в начале марта 2022 года на Украине схватили оппозиционного депутата Шуфрича и пригрозили расстрелом его коллег. Бойцы батальона так называемой территориальной обороны показали видео с запугиванием парламентария. Тогда бывший депутат Кива обвинил своего коллегу в инсценировке задержания. По его словам, сотрудничество с Владимиром Зеленским пошло Шуфричу на пользу и он решил конкурировать с президентом в актёрском мастерстве. Однако позже стало известно, что Генеральная прокуратура Украины обвинила Шуфрича в госизмене. Спустя некоторое время его арестовали.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.