На Украине сообщили, что умер обвиняемый в госизмене депутат Рады Шуфрич

Умер депутат Рады Нестор Шуфрич, который уже год находится в СИЗО по подозрению в госизмене. Об этом сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук*, ссылаясь на адвокатов парламентария.

Других подтверждений этому пока нет. Накануне Шуфричу стало плохо в суде. Адвокаты заявили, что депутата привезли на суд из частной больницы, где он проходил лечение после операции. Прокуроры согласились на вызов врачей в зал, но возражали против переноса заседания.