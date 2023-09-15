Генеральная прокуратура Украины обвинила депутата Рады Шуфрича в госизмене
Украинский депутат Нестор Шуфрич. Обложка © ТАСС / Zuma
Украинский генпрокурор Андрей Костин предъявил обвинение в госизмене депутату Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестору Шуфричу. Об этом сообщил советник руководителя офиса президента страны Сергей Лещенко.
"Депутату Нестору Шуфричу генпрокурором Андреем Костиным сообщено о подозрении в совершении государственной измены — преступления, предусмотренные частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 111 УК Украины", — отметил он в телеграм-канале.
Утверждается, что Шуфрич вредит суверенитету, а также государственной и информационной безопасности Украины. По данным следствия, депутат помогал в "проведении подрывной деятельности" против Киева. Ранее украинские СМИ писали, что сотрудники Службы безопасности Украины пришли к Шуфричу с обысками: у него обнаружили советские медали с георгиевскими лентами, кители и удостоверения.
Как сообщал Лайф, в начале марта 2022 года на Украине схватили оппозиционного депутата Шуфрича и пригрозили расстрелом его коллег. Бойцы батальона так называемой территориальной обороны показали видео с запугиванием парламентария. Тогда бывший депутат Кива обвинил своего коллегу в инсценировке задержания. По его словам, сотрудничество с президентом Украины Владимиром Зеленским пошло политику на пользу и он решил конкурировать с ним в актёрском мастерстве.