Генеральная прокуратура Украины обвинила депутата Рады Шуфрича в госизмене

Украинский генпрокурор Андрей Костин предъявил обвинение в госизмене депутату Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестору Шуфричу. Об этом сообщил советник руководителя офиса президента страны Сергей Лещенко.

"Депутату Нестору Шуфричу генпрокурором Андреем Костиным сообщено о подозрении в совершении государственной измены — преступления, предусмотренные частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 111 УК Украины", — отметил он в телеграм-канале.

Утверждается, что Шуфрич вредит суверенитету, а также государственной и информационной безопасности Украины. По данным следствия, депутат помогал в "проведении подрывной деятельности" против Киева. Ранее украинские СМИ писали, что сотрудники Службы безопасности Украины пришли к Шуфричу с обысками: у него обнаружили советские медали с георгиевскими лентами, кители и удостоверения.