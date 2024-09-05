СМИ узнали, что выдвижение Харрис и рост её рейтинга затормозило передачу $50 млрд Киеву
Politico: Популярность Харрис внезапно помешала выделить $50 млрд Киеву
Камала Харрис. Обложка © Flickr / Whitehouse
Рост популярности кандидата на пост президента США Камалы Харрис внезапно помешал вопросу одобрения помощи Киеву в размере 50 миллиардов долларов. Как сообщает газета Politico, возможная победа Харрис на выборах снижает срочность транша.
«Идея заключалась в том, чтобы защитить помощь Украине от [Дональда] Трампа, но сейчас с Харрис ситуация другая», — приводит издание слова одного из европейских чиновников.
В материале отмечается, что согласованный до выборов в Штатах долгосрочный кредит должен был помешать Трампу прекратить помощь Киеву. Сейчас же в Белом доме уверены в победе Харрис, поэтому на первый план вышли разногласия по поводу выделения средств. Вашингтон требует от Евросоюза (ЕС) гарантий, что российские активы будут разморожены лишь в случае выплаты Москвой репараций Киеву. В Европе же не могут обещать этого, так как ЕС должен единогласным решением продлевать антироссийские санкции каждые полгода.
Вся эта ситуация вносит определённый раскол в переговоры между Вашингтоном и Брюсселем, так как теперь американские власти не считают вопрос с кредитом настолько острым и актуальным.
А ранее телеканал ABC опубликовал правила долгожданных дебатов между Трампом и Харрис. Они пройдут 10 сентября в Филадельфии в Национальном центре Конституции, и в зале не будет зрителей. Задать вопросы кандидатам смогут только модераторы встречи, а время их ответа ограничат двумя минутами. Также Трампу и Харрис нельзя будет общаться с представителями своих предвыборных штабов.