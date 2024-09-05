Утверждены итоговые правила дебатов Трампа и Харрис

Американская телекомпания ABC, которая станет площадкой для дебатов кандидатов в президенты США, утвердила итоговые правила дискуссий. По данным The Guardian, представительница демократов Камала Харрис и её оппонент от республиканцев Доналд Трамп приняли эти условия.

По информации журнала, задать вопросы кандидатам смогут только модераторы встречи, а время их ответа ограничат двумя минутами. Кстати, микрофоны будут отключаться на время выступления оппонента.