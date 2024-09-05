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5 сентября, 00:08

Утверждены итоговые правила дебатов Трампа и Харрис

Телекомпания ABC утвердила окончательные правила дебатов Трампа и Харрис

Американская телекомпания ABC, которая станет площадкой для дебатов кандидатов в президенты США, утвердила итоговые правила дискуссий. По данным The Guardian, представительница демократов Камала Харрис и её оппонент от республиканцев Доналд Трамп приняли эти условия.

По информации журнала, задать вопросы кандидатам смогут только модераторы встречи, а время их ответа ограничат двумя минутами. Кстати, микрофоны будут отключаться на время выступления оппонента.

На дебатах политиков обеспечат бутылкой воды, ручкой и бумагой. Использовать подготовленные заранее шпаргалки запрещено. Также Трампу и Харрис нельзя будет общаться с представителями своих предвыборных штабов.

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Напомним, что Харрис (Демократическая партия) и Трамп (Республиканская партия) являются основными кандидатами на пост президента США. Изначально они собирались провести сразу три раунда теледебатов в студиях телеканалов Fox News (4 сентября), ABC News (10 сентября) и NBC (25 сентября). Однако позже Харрис сократила число публичных дискуссий до двух, отказавшись от выхода в эфир на прореспубликанском канале. Остальные дебаты тоже едва не оказались под угрозой срыва из-за спора политиков о микрофонах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Оксана Попова
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